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ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. "القلعة للاستشارات المالية" فى الصدارة

السبت، 28 يوليه 2018 03:33 م
ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. "القلعة للاستشارات المالية" فى الصدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية قائمة أنشط 10 شركات، من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 189 مليون ورقة، وبقيمة تداول 634.5 مليون جنيه، تلتها "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول بلغ 83.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 20 مليون جنيه.
 
وجاءت فى المركز الثالث "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة"، بحجم تداول بلغ 78.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 53.2 مليون جنيه، تلتها "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 46.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 12.8 مليون جنيه، ثم "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 34.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 60 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
وفى المركز السادس جاء "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 34 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 136.7 مليون جنيه، تلتها "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول 33.8 مليون جنيه، وقيمة تداول 103.6 مليون جنيه، ثم "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية" بحجم تداول 25.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 22.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 18.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 312 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير " بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 12.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 50.9 مليون جنيه.

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