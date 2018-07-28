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تربية المنوفية تبدأ دورة تأهيل المعلمين وإعداد معلم تعليم الكبار

السبت، 28 يوليه 2018 07:23 م
تربية المنوفية تبدأ دورة تأهيل المعلمين وإعداد معلم تعليم الكبار الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية
المنوفية _ محمد فتحى
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 قام اليوم الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية والدكتورة هبة الغتمى مدير المركز بإفتتاح دورة تأهيل معلمى العلوم والرياضيات التدريس بمدارس اللغات وذلك بحضور الدكتورة ناهد غنيم أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية. 
 
 ويتضمن التدريب مهارات اللغة الإنجليزية ومحتوى مادة التخصص ومهارات التدريس وورش عمل فى التدريس المصغر باللغة الإنجليزية يأتي ذلك ضمن مبادرة جامعة المنوفية لدمج طلابها فى المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار. 
 
كما  افتتح الدكتور جمال الدهشان والدكتورة هبة والباحثة أسماء مكى باحث ماجستير صحة نفسية بافتتاح دورة إعداد معلم تعليم الكبار للمجموعة الثامنة عشرة من المتدربين وسوف تستمر فعاليات الدورة لمدة ثلاثة أيام ويقوم بالتدريب فيها أساتذة متخصصين من كلية الترببة.
 
 
 
 

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