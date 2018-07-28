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السبت، 28 يوليه 2018 09:04 م
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تحرير 531 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح

السبت، 28 يوليه 2018 07:09 م
تحرير 531 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح حملة مرورية -أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا، اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 531 مخالفة مرورية، وتحصيل 11 ألف جنيه غرامات فورية، وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
 
وقال مدير أمن مطروح، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 88 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 
وأضاف فى تصريحات صحفية، "كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 قائد سيارة، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون".

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