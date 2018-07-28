تجديد حبس موظفين بشركة الكهرباء بالمقطم 15يوما بتهمة الرشوة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظفين بشركة الكهرباء بالمقطم، 15يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتقاضى رشوة.

فيما قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، عرض موظفين بشركة الكهرباء بالمقطم على خبراء الهيئة الوطنية للإعلام للحصول على بصمتهما الصوتية لمضاهاتها مع التسجيلات، لاتهامهما بتقاضى رشوة نظير عمل مقيايسات لإحدى الأبراج السكنية لتوصيل الكهرباء بها بالمخالفة للقانون. فيما قررت النيابة العامه فى وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين "مصطفى م أ س"، و"أحمد ر ا"، طلبا من مالك برج سكنى بمنطقة المقطم مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، نظير عمل مقياسات للعقار ملكه لتوصيل الكهرباء له، وأنهما حصلا على موافقات لتلك القرارات دون أى بحث عن قانونية العقار من عدمه مقابل مبلغ الرشوة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من صاحب العقار يتهم فيه موظفين بشركة الكهرباء بطلبهما رشوة 20 ألف جنيه، مقابل عمل المقايسات لتوصيل الكهرباء للعقار ملكه، وعلى الفور رصد ضباط الهيئة معاملات الموظفين، وتم ضبطهما أثناء تقاضى مبلغ الرشوة من مالك العقار، وتحرر محضر بالواقعة رقم 251 لسنة 2018.