video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس موظفين بشركة الكهرباء بالمقطم 15يوما بتهمة الرشوة

السبت، 28 يوليه 2018 01:30 م
تجديد حبس موظفين بشركة الكهرباء بالمقطم 15يوما بتهمة الرشوة محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظفين بشركة الكهرباء بالمقطم، 15يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتقاضى رشوة.

 

فيما قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، عرض موظفين بشركة الكهرباء بالمقطم على خبراء الهيئة الوطنية للإعلام للحصول على بصمتهما الصوتية لمضاهاتها مع التسجيلات، لاتهامهما بتقاضى رشوة نظير عمل مقيايسات لإحدى الأبراج السكنية لتوصيل الكهرباء بها بالمخالفة للقانون. فيما قررت النيابة العامه فى وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين "مصطفى م أ س"، و"أحمد ر ا"، طلبا من مالك برج سكنى بمنطقة المقطم مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، نظير عمل مقياسات للعقار ملكه لتوصيل الكهرباء له، وأنهما حصلا على موافقات لتلك القرارات دون أى بحث عن قانونية العقار من عدمه مقابل مبلغ الرشوة.

 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من صاحب العقار يتهم فيه موظفين بشركة الكهرباء بطلبهما رشوة 20 ألف جنيه، مقابل عمل المقايسات لتوصيل الكهرباء للعقار ملكه، وعلى الفور رصد ضباط الهيئة معاملات الموظفين، وتم ضبطهما أثناء تقاضى مبلغ الرشوة من مالك العقار، وتحرر محضر بالواقعة رقم 251 لسنة 2018.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السابع أثناء تنظيف سجادة بالمرج

إحالة سائق متهم بسرقة فتاة ومحاولة اغتصابها للجنايات

محامى منى المذبوح: موكلتى فى سجن النساء.. وفيديو الهروب مفبرك

جرائم الرشوة

شركة الكهرباء

المقطم

اخبار الحوادث

النيابة العامة

أخبار مصر

الحوادث اليوم

محكمة جنوب القاهرة




لا تفوتك
فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

الاهلي يتطلع لاستعادة "الغزو" الكروي الأفريقي أمام تاونشيب في جبروني..اليوم

الاهلي يتطلع لاستعادة "الغزو" الكروي الأفريقي أمام تاونشيب في جبروني..اليوم

اللولى والفيونكة موضة ما بتنتهيش.. 5 اكسسوارات لتزيين الشعر اختارى منها

اللولى والفيونكة موضة ما بتنتهيش.. 5 اكسسوارات لتزيين الشعر اختارى منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة