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تجديد حبس قهوجى 15 يوما لقتله زوجته بسبب عدم إنجابها ذكورا

السبت، 28 يوليه 2018 02:09 م
تجديد حبس قهوجى 15 يوما لقتله زوجته بسبب عدم إنجابها ذكورا جثة المجنى عليها-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس حمدى. ت "قهوجى"، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل زوجته لعدم إنجابها ذكور.

 

كانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة،  أمرت بحبس المتهم 4 أيام لقيامه بإلقاء زوجته من الطابق الخامس، بسبب خلافات زوجية متكررة، وعدم إنجابها ذكورا، وإنجابها فتيات فقط.

 

تعود الواقعة، لتلقى المقدم محمد كمال، رئيس مباحث قسم شرطة القطامية، بلاغًا من الأهالى مفاده مصرع ربة منزل عقب سقوطها من الطابق الخامس، وعلى الفور قوات الامن بقسم شرطة القطامية،  لمحل البلاغ وتبين مصرع المدعوة "هناء كحلاوى" 24 سنة ربة منزل عقب سقوط من الطابق الخامس،  وباستدعاء الزوج تبين أنه صاحب مقهى ومقيم بمنطقة الهناجر الجديدة دائرة القسم،  ومناقشته ظهر عليه علامات الريبة والقلق وبالضغط عليه اعترف بنشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة،  قام على إثرها بإلقائها من شرفة المنزل،  وتم القبض عليه واقتياده لديوان القسم، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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