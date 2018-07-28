تجديد حبس الطبيب عنتيل الدقهلية المتهم بالتحرش بالمرضى وتصويرهن 15 يوما

أمر مدير نيابة أجا بإشراق المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، بتجديد حبس الطبيب المعروف بعنتيل الدقهلية" المتهم بالتحرش بأحد المرضى داخل عيادته الخاصة بناحية مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، 15 يوما على ذمة القضية

وترجع أحداث القضية عقب تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من المقدم محمد فوزى زيدان رئيس مباحث مركز شرطة أجا يفيد ورود بلاغ من "ح. ا" يتضرر فيه من طبيب باطنة يدعى "م. أ " لقيامه بالتحرش بزوجته عقب توقيع الشكف الطبى عليها. وملامسة أجزاء حساسة بجسدها دون داعى.

وانتقل ضباط المباحث لفحص البلاغ وسماع أقوال الطبيب داخل عيادته بمدينة أجا، وتبين من خلال معاينة العيادة قيام الطبيب بتثبيت كاميرا دقيقة بالكمبيوتر الخاص به موجهة لتصوير المرضى على سرير الكشف دون علمهم.

وقام العميد محمد شرباش مدير الإدارة العامة للمباحث بالتحفظ على الكمبيوتر، وبفحصه تبين أنه يحوى على مقاطع فيديو لعدد من السيدات المترددات على العيادة أثناء الكشف الطبى، وفيديوهات أخرى جنسية، وتم تحرير محضرًا بالواقعة رقم 4273 لسنة 2018، وبعرض الطبيب على النيابة قررت تجديد حبسة على ذمة التحقيقات واستدعاء المبلغ وزوجته، لسماع أقوالهما.