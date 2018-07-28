تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل .

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن رحلة الخطوط فلاى ناس 308 المتجهة إلى جدة تأخرت عن موعد إقلاعها لمدة تزيد عن الساعتين، إضافة إلى تأخر إقلاع رحلة الخطوط العربية 9833 المتجهة إلى الإمارات عن موعد إقلاعها لمدة تزيد عن 3 ساعات وذلك بسبب أعمال الصيانة .

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وأضافت المصادر رحلة الخطوط السعودية رقم 338 المتجهة إلى الدمام تأخرت عن الموعد المقرر بجدول التشغيل لمدة تزيد عن الساعة، وذلك بسبب ظروف التشغيل.