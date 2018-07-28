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بعد قليل.. السيسي يشهد جلسة "استراتيجية تطوير التعليم" بمؤتمر الشباب

السبت، 28 يوليه 2018 04:55 م
بعد قليل.. السيسي يشهد جلسة "استراتيجية تطوير التعليم" بمؤتمر الشباب الرئيس السيسى
كتب إبراهيم حسان
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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، جلسة "استراتيجية تطوير التعليم" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة.

وشارك الرئيس السيسى، فى جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصرى"، والتى تحدث فيها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وأشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وعددا من الشباب المشاركين بالمؤتمر.

ويصل عدد المشاركين فى مؤتمر الشباب إلى حوالى 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.          

ويبحث مؤتمر الشباب السادس من داخل جامعة القاهرة، استراتيجية تطوير التعليم ورؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.


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