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السبت، 28 يوليه 2018 01:59 م
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بعد غد.. التنمية المحلية تفتتح مؤتمرا دوليا بعنوان "التنمية المحلية واللامركزية"

السبت، 28 يوليه 2018 01:45 م
بعد غد.. التنمية المحلية تفتتح مؤتمرا دوليا بعنوان "التنمية المحلية واللامركزية" اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
أ. ش. أ
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يفتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بعد غد الإثنين، فعاليات المؤتمر الدولى الثانى رفيع المستوى تحت عنوان "التنمية المحلية واللامركزية فى مصر.. الإطار العام والخطوات المستقبلية والتجارب الإقليمية" وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت وزارة التنمية المحلية، فى بيان، اليوم السبت، أن المؤتمر يأتى في إطار جهود الحكومة المصرية للإسراع بالتنمية المحلية وتطبيق اللامركزية والاستفادة من أهم التجارب والخبرات الدولية فى هذا المجال، ومبادرة الوزارة بتبنى استراتيجية بناء الجسور (BRIDGES).

وأضافت الوزارة، أن المؤتمر يستضيف عددا من الخبراء من الدول التى طبقت نموذجا للامركزية بينها تونس والأردن، وذلك للتعرف على الخبرات الإقليمية وتجاربها فى هذا الخصوص والدروس المستفادة، ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر عدد من الوزارء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب، وممثلين عن السلك الدبلوماسى العربى والأجنبى.

وأشارت إلى أن المؤتمر يعقد فى إطار برنامج الإدارة العامة والإصلاح بالتنمية المحلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، من خلال اتحاد البلديات الهولندية الدولية (VNG)  والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا (ENA).

 


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