بسام راضى: " مؤتمرات الشباب آلية تواصل مباشر بين الرئيس وشباب مصر "

كتب أيمن رمضان

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤتمرات الشباب التى تعقدها الدولة المصرية هى آلية فعالة تتيح التواصل المباشر بين الرئيس وكبار رجال الدولة و الشباب المصرى، مؤكدا:" آلية ممتازة وتطورت مع الوقت إلى أن أصبحت عالمية بعدما عقد مؤتمر شباب العالم فى شرم الشيخ".

وأضاف "راضى"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن عقد مؤتمر الشباب السادس القائم الآن له دلالة كبيرة، خاصة وأنه عقد تحت قبة محراب العلم بجامعة القاهرة، تؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون لبناء الإنسان المصرى من خلال التعليم والصحة والاهتمام بالمجال الإدارى.