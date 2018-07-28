video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 11:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بسام راضى: " مؤتمرات الشباب آلية تواصل مباشر بين الرئيس وشباب مصر "

السبت، 28 يوليه 2018 11:36 م
بسام راضى: " مؤتمرات الشباب آلية تواصل مباشر بين الرئيس وشباب مصر " السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤتمرات الشباب التى تعقدها الدولة المصرية هى آلية فعالة تتيح التواصل المباشر بين الرئيس وكبار رجال الدولة و الشباب المصرى، مؤكدا:" آلية ممتازة وتطورت مع الوقت إلى أن أصبحت عالمية بعدما عقد مؤتمر شباب العالم فى شرم الشيخ".

وأضاف "راضى"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن عقد مؤتمر الشباب السادس القائم الآن له دلالة كبيرة، خاصة وأنه عقد تحت قبة محراب العلم بجامعة القاهرة، تؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون لبناء الإنسان المصرى من خلال التعليم والصحة والاهتمام بالمجال الإدارى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بسام راضى: زيارة السيسى للسودان امتداد لمسيرة التشاور والتنسيق بين البلدين

بسام راضى: جارى تطوير الساحات الشعبية بشكل حديث لخدمة المواطنين

الرئاسة

بسام راضى

التعليم

الصحه

مؤتمر الشباب




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة