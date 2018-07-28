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السبت، 28 يوليه 2018 03:27 م
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بابا الفاتيكان يقبل استقالة كاردينال كبير بعد فضيحة انتهاكات جنسية

السبت، 28 يوليه 2018 02:33 م
بابا الفاتيكان يقبل استقالة كاردينال كبير بعد فضيحة انتهاكات جنسية بابا الفاتيكان
روما (رويترز)
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قبل البابا فرنسيس استقالة ثيودور مكاريك كبير الأساقفة السابق فى العاصمة الأمريكية واشنطن وأحد أبرز الشخصيات داخل الكنيسة الكاثوليكية وذلك بعد مزاعم انتهاكات جنسية لقصر وشبان.

وقال الفاتيكان فى بيان إن مكاريك أرسل خطاب استقالته للبابا الليلة الماضية.

وجاء فى البيان "قبل البابا فرنسيس استقالته من منصب الكاردينال وأمر بتعليق توليه أى منصب كهنوتى إلى جانب إلزامه بالبقاء فى منزل لم يحدد له حتى الآن لقضاء الحياة فى الصلاة والتكفير عن الذنوب لحين النظر فى الاتهامات المنسوبة إليه أمام محكمة كنسية عادية".

 


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