انطلاق أولى جلسات مؤتمر الشباب "استراتيجية بناء الإنسان" بحضور السيسي

كتب إبراهيم حسان – محسن البديوى – محمد تهامى زكى - ريهام عبد الله

انطلقت منذ قليل، الجلسة الأولى "استراتيجية بناء الإنسان المصرى" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من كبار الوزراء والمسئولين.

وعقب ذلك، عرض شبان من منظمى المؤتمر مراحل تطور فكرة مؤتمرات الشباب منذ انطلاقها وحتى المؤتمر الوطنى السادس والذى يقام اليوم وغدا تحت شعار "ابدع..انطلق".مشيرين إلى أن هناك أكثر من 3000 شاب كانوا يعملون خلف كواليس المؤتمرات السابقة بالإضافة إلى المؤتمر الحالى.

ولفت الشابان، إلى أن الشباب هم من يقوموا باختيار الموضوعات التى يتم مناقشتها، وذلك من خلال جولات لمختلف مناطق ومحافظات مصر للتعرف على المشكلات، كما يقوم الشباب المنظم أيضا بتقديم الدعوات للضيوف والخروج بالتوصيات.

وأكدوا، على أن قدرات الشباب فى تنظيم تلك المؤتمرات جعلت المسئولين يعتمدون عليهم لتنظيم المؤتمرات الخاصة بالوزارات، بالإضافة إلى اختيارهم كمعاونين للوزراء والمسؤولين، كما أن المؤتمرات الشبابية تحولت من محلية إلى عالمية، وهم ما تم مشاهدته فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وشدد الشابان، على أن المؤتمرات لم تكن فقط لمناقشة الموضوعات بل كان هناك توصيات تم تنفيذها ومنها إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وخروج مجموعات من الشباب المحبوسين وغيرها من التوصيات.

وفى بداية الجلسة، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى: "إننا نتشرف كأعضاء حكومة بالتواجد مع شبابنا اليوم ونرغب فى الاستماع إلى وجهة نظرهم كونهم الأبطال الحقيقيين فى هذا المؤتمر، ونرغب فى أن يعرض الشباب تحدياتهم والحكومة ستعقب بعد ذلك ونرى إذا كنا نستطيع أن نلبى احتياجاتهم".

ومن جانبه، أعرب طاهر نصر أحد شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة عن شكره لرئيس الوزراء لإتاحة الفرصة للشباب لعرض توصياتهم.

وقال نصر، إن الإنسان المصرى كان قد تعرض لحالة من عدم الاستقرار قبل عام 2014 إلا أن الدولة قامت بدعمه منذ ذلك العام وحتى الآن فى كافة المجالات"، مشيرا إلى أن شباب البرنامج الرئاسى قرر دعم الإنسان المصرى اجتماعيا وثقافيا ورياضيا وصحيا، منوها بأن رؤيتهم الخاصة بالجانب الاجتماعى تتلخص فى أن الأسرة الناجحة تخلق مجتمعا ناجحا.

ونبه نصر، إلى أن الأسرة المصرية تعرضت لحالة من التفكك فى الآونة الأخيرة مما أنتج 9 ملايين طفل من حالات الانفصال، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن شباب البرنامج الرئاسى قدموا بعض التوصيات تحت اسم مبادرة إنقاذ الأسرة المصرية وأولى توصياتها إنشاء مراكز أسرية فى كافة المحافظات وتتبع للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

كما شهدت الجلسة عرض فيلم تسجلى عن التعليم ودور البحث العلمى فى التنمية ومدى انعكاسه على الاستثمار، وتأثير العوامل الحديثة على الاقتصاد العالمى، وكيفية بناء الإنسان المصرى فى كافة النواحى.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتى تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.