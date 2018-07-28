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السبت، 28 يوليه 2018 01:14 م
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انتظام امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بشمال سيناء

السبت، 28 يوليه 2018 01:04 م
انتظام امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بشمال سيناء امتحانات - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
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انتظمت اليوم بشمال سيناء امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية "صناعية، وتجارية، وفندقية، وزراعية".

وقالت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان لها، إن المديرية قامت بتجهيز كافة اللجان بالمستلزمات الضرورية للطلاب و الملاحظين، مع تشكل غرفة عمليات لمتابعه سير الامتحانات و تلقى الشكاوى و تجهيز الاستراحات.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم توفير حافلات لنقل الطلاب و الملاحظين من مدينة العريش إلى لجان الامتحانات فى الشيخ زويد و وسط سيناء، إلى جانب توفير سيارات لنقل الملاحظين والمراقبين إلى مختلف لجان الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وديوان عام المحافظة.

 


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