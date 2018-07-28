انتحار شاب بالمبيد الحشرى لمروره بحالة نفسية سيئة فى الإسكندرية

الإسكندرية- أسماء على بدر

أقدم شخص على الانتحار بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية ، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول ي م ع 24 سنة حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق مقيم دائرة القسم مصاب ادعاء تناول مادة غير معلومة وتوفى .

بالانتقال والفحص وسؤال والده م ع م 48 سنة موظف مقيم بذات العنوان و قرر بقيام نجله المذكور بتناول مبيد حشري " قرص لحفظ حبوب القمح " مما أدي لإصابته التي أودت بحياته وعلل ذلك لمروره خلال الفترة الأخيرة بحالة نفسيه سيئة ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته ،و تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي، و تم إخطار النيابة العامة ،وتحرر المحضر رقم 9184/2018 إداري قسم سيدي جابر.

بالعرض على النيابة العامة قررت ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفى وإعداد التقرير اللازم ،وتُطلب تحريات المباحث عن الواقعة.