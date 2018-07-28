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انتحار شاب بالمبيد الحشرى لمروره بحالة نفسية سيئة فى الإسكندرية

السبت، 28 يوليه 2018 11:17 ص
انتحار شاب بالمبيد الحشرى لمروره بحالة نفسية سيئة فى الإسكندرية جثة -أرشيفية
الإسكندرية- أسماء على بدر
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أقدم شخص على الانتحار بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية ، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول ي م ع  24 سنة حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق مقيم دائرة القسم مصاب ادعاء تناول مادة غير معلومة وتوفى .

بالانتقال والفحص وسؤال والده م ع م  48 سنة موظف مقيم بذات العنوان و قرر بقيام نجله المذكور بتناول مبيد حشري " قرص لحفظ حبوب القمح " مما أدي لإصابته التي أودت بحياته  وعلل ذلك لمروره خلال الفترة الأخيرة بحالة نفسيه سيئة  ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته ،و تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي، و تم إخطار النيابة العامة ،وتحرر المحضر رقم 9184/2018 إداري قسم سيدي جابر.

بالعرض على النيابة العامة  قررت ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفى  وإعداد التقرير اللازم ،وتُطلب تحريات المباحث عن الواقعة.

 

 


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