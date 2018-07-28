انتحار شاب بالمبيد الحشرى لمروره بحالة نفسية سيئة فى الإسكندرية

أقدم شخص على الانتحار بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية ، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول ي م ع 24 سنة حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق مقيم دائرة القسم مصاب ادعاء تناول مادة غير معلومة وتوفى .
بالانتقال والفحص وسؤال والده م ع م 48 سنة موظف مقيم بذات العنوان و قرر بقيام نجله المذكور بتناول مبيد حشري " قرص لحفظ حبوب القمح " مما أدي لإصابته التي أودت بحياته وعلل ذلك لمروره خلال الفترة الأخيرة بحالة نفسيه سيئة ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته ،و تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي، و تم إخطار النيابة العامة ،وتحرر المحضر رقم 9184/2018 إداري قسم سيدي جابر.
بالعرض على النيابة العامة قررت ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفى وإعداد التقرير اللازم ،وتُطلب تحريات المباحث عن الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة