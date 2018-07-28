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اليوم.. تقديم خريجى الجامعات لقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

السبت، 28 يوليه 2018 07:00 ص
اليوم.. تقديم خريجى الجامعات لقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة كلية الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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يبدأ خريجو الجامعات، اليوم السبت، التقديم بقسم "الضباط المتخصصين فى كلية الشرطة وحتى 13 أغسطس المقبل، وذلك فى إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته، والقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

 

ويدخل الطالب من الباب رقم "5" لأكاديمية الشرطة بعد التحقق من حمله نموذج طلب الالتحاق والتحقق مع شخصيته من خلال بطاقة الرقم القومى الخاصة به، ثم يتوجه لمنافذ سداد الرسوم للحصول على ملف التقديم والنماذج الخاصة بوثائق التعارف، ويتوجه الطالب لمقر لجنته ليتسلم بطاقة التردد بعد ختمها بخاتم اللجنة والتى يسمح له بموجبها بالتردد على الأكاديمية، ويتوجه لأداء اختبار القدرات فى اليوم نفسه.


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