النيابة تطلب التحريات حول شروع عاطل فى سرقة توك توك بالإكراه بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عاطل بالشروع فى سرقة "توك توك" من قائده تحت تهديد السلاح بالبدرشين بجنوب الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بضبط عاطل لمحاولته سرقة توك توك بالإكراه فى البدرشين، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاطلين هددا سائق توك توك بسلاح أبيض، وحاولا الاستيلاء على التوك توك الخاص به، إلا أن السائق استغاث بالأهالى، الذين طاردوا المتهمين، وتمكنوا من ضبط أحدهما، حيث تحفظوا عليه ثم سلموه لرجال المباحث. وحرر محضر بالواقعة، وجار إعداد الأكمنة لضبط المتهم الهارب، وأخطرت النيابة للتحقيق.