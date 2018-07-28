النيابة تحقق مع ربة منزل عذبت طفلتى زوجها بالكى بالنار فى المرج

يباشر المستشار محمد العرجاوى، مدير نيابة المرج، التحقيق وفى واقعة تعرض طفلتين روضة 10 سنوات وفاطمة 7 سنوات للتعذيب ، على يد زوجة أبيهم بسكين ساخن.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة تفيد بالعثور على اثاء تعذيب على جسد طفلتيها "روضة"، 10سنوات، "فاطمة"، 7 سنوات، واصابتهما بحالة إعياء شديد واتهمت زوجة طليقها بتعذيبهما.

وبإجراء التحريات وبمناقشة الطفلتين اتهما زوجة والدهما، بتعذيبهما بـ"سكين" ساخن كما أكدتا بأن والدهما على علم بضربهما وتعذيبهما، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.