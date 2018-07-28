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المرور: إغلاق جزئى لطريق بلبيس الصحراوى لتوسعة "الدائرى" لمدة 10 أشهر

السبت، 28 يوليه 2018 09:37 م
المرور: إغلاق جزئى لطريق بلبيس الصحراوى لتوسعة "الدائرى" لمدة 10 أشهر إغلاق جزئى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة ، إجراء إغلاق جزئى لطريق " القاهرة - بلبيس" الصحراوى لمدة 10 أشهر.

أفاد مصدر أمنى أنه فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعمال توسعة ورصف طريق القاهرة – بلبيس الصحراوى فى الاتجاهين سيتم إجراء إغلاق جزئى للطريق.

وأضاف المصدر، أن الأعمال عبارة عن توسعة الطريق فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى الأوسطى حتى بوابات تحصيل الرسوم ببلبيس بطوال 12 كيلو مع استحداث حارة مرورية بكل اتجاه من الجزيرة الوسطى.

وأشار المصدر إلى أن الأعمال ستكون لمدة 10 أشهر تبدأ غدا 29 يوليو الجارى وعلى مدار الـ24 ساعة، وسيتم وضع العلامات والإرشادات اللازمة.

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