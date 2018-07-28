المحقق الأمريكى "مولر" يقدم قائمة الشهود الخاصة بمحاكمة مدير حملة ترامب

واشنطن (رويترز)

قدم المحقق الأمريكى الخاص روبرت مولر، يوم الجمعة قائمة تضم 35 شاهدا محتملا لمحاكمة بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع فى فيرجينيا وتشمل مصرفيين ومحاسبين من المرجح أن يدلوا بشهاداتهم فى اتهامات بالاحتيال المصرفى والضريبي.

والقائمة، المُقدمة للمحكمة، تضم ريتشارد جيتس شريك مانافورت التجارى منذ فترة طويلة والذى أقر فى فبراير شباط بتورطه ووافق على التعاون مع تحقيق مولر، وكان جيتس وجه له الاتهام فى أكتوبر تشرين الأول فى نفس الوقت الذى وجه فيه الاتهام لمانافورت.

وتضم القائمة كذلك تاد ديفاين وهو مستشار عمل مع مانافورت فى أوكرانيا وعمل مستشارا استراتيجيا لبيرنى ساندرز الذى نافس للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى للانتخابات الرئاسية عام 2016. وقالت مؤسسة ديفاين فى بيان إنه مجرد شاهد إثبات وإنه تم التأكيد له أنه غير ملاحق قضائيا.

ودفع مانافورت ببراءته من 18 اتهاما بالاحتيال المصرفى والضريبى والاخفاق فى تقديم تقارير بشأن حساباته فى البنوك الخارجية. وغالبية الاتهامات تعود إلى وقائع سبقت فترة الخمسة أشهر التى عمل فيها فى حملة ترامب فى 2016.

وعدد كبير من الشهود مسؤولون تنفيذيون فى بنوك أقرضت مانافورت وشركة المحاسبة التى أعدت إقراراته الضريبية وآخرون شاركوا فى تعاملات مالية ويمكن أن تطلب شهادتهم لتقديم دليل موثق يبرهن على التهرب المصرفى والضريبى صلب القضية.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة يوم الأربعاء الماضى فى واشنطن غير أن قاضيا جزئيا أمريكيا أجلها حتى يوم الثلاثاء ووجه مولر بإعداد قائمة بالشهود.