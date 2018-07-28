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الكرملين: بوتين يشارك بفعاليات الاحتفال بعيد البحرية الروسية فى بطرسبورج

السبت، 28 يوليه 2018 03:41 م
الكرملين: بوتين يشارك بفعاليات الاحتفال بعيد البحرية الروسية فى بطرسبورج المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)
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أعلن المكتب الإعلامى للقصر الرئاسى الروسى الكرملين اليوم السبت، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من المقرر أن يشارك فى الفعاليات المخصصة للاحتفال بعيد البحرية الروسية فى سان بطرسبرج غدًا الأحد.

وقال المكتب الإعلامى - فى بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "من المقرر أن يشارك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم 29 يوليو الجارى فى سان بطرسبرج فى الفعاليات المخصصة لعيد البحرية ويحضر القائد الأعلى للقوات المسلحة عرض سلاح البحرية الرئيسى الذى سيقام فى مياه نهر نيفا".

وبحسب الكرملين، يشارك فى العرض أكثر من 4 آلاف من رجال البحرية من أسطول البلطيق والأسطول الشمالى وأسطول البحر الأسود وأسطول بحر قزوين وأكثر من 40 سفينة وقارب من مختلف الفئات إلى جانب طيران سلاح البحرية.

 

 


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