القبض على عاطل سرق هاتف محمول من سائحة بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تمكنت ضباط مباحث قسم أول شرم الشيخ، من القبض على عاطل اعتدى بالضرب على سائحة أوكرانية داخل إحدى القرى السياحية بمدينة شرم الشيخ، وسرق هاتفها المحمول ولاذ بالفرار إلى موطنه الأصلى كفر الشيخ، تحرر محضر بالوقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

تلقى اللواء طارق مجاهد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من اللواء مدحت السقا، مدير البحث الجنائى، يفيد بتلقى رئيس مباحث قسم أول شرطة شرم الشيخ، بلاغًا من السائحة ”سوزانا” أوكرانية الجنسية، بقيام أحد الاشخاص بالاعتداء عليها بالضرب على رأسها وخطف هاتفها المحمول، حال تواجدها داخل إحدى القرى السياحية محل إقامتها وفر هاربا.

بإجراء التحريات السرية، وبمراجعة الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى "ح.م"، وعقب تقنين الإجراءات، وبمشاركة العقيد أحمد الحوشى رئيس البحث الجنائى والعقيد محسن الجندى والعقيد طارق سالم والرائد تركى عبدالحكيم والنقيب عاصم حسين، تم القبض عليه بموطنه الأصلى كفر الشيخ، وبمواجهته اعتراف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، وتم إعادة الهاتف للسائحة الأوكرانية، وتحرير المحضر رقم 6365 جنح قسم أول شرم الشيخ لسنة 2018.