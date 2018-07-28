video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 10:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الغالبية البرلمانية الفرنسية تندد بـ"الاستغلال السياسى" لقضية بينالا

السبت، 28 يوليه 2018 08:38 م
الغالبية البرلمانية الفرنسية تندد بـ"الاستغلال السياسى" لقضية بينالا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس (أ ف ب)
إضافة تعليق

أجمع السياسيون المؤيدون للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون السبت، على التنديد بـ"الاستغلال السياسى" من قبل المعارضة لقضية ألكسندر بينالا، المعاون السابق للرئيس، والمتهم بارتكاب أعمال عنف بحق متظاهرين.

وفى مقابلة مع صحيفة "لوموند"، أعلن فرنسوا بايرو، رئيس حزب "الحركة الديموقراطية" (موديم) واحد أكبر حلفاء ماكرون "هناك استغلال سياسى، من احتكروا السلطة على مدى عقود يحاولون أضعاف الرئيس الجديد"، رافضا توصيف الأمر كأنه "قضية دولة" ومنتقدا ما وصفه بـ"عصر الشك العالمى".

وبدوره أعلن ريشار فيران زعيم الغالبية الموالية للرئيس فى البرلمان على تويتر "من ظنوا أنهم ركبوا أمواج زوبعة فى فنجان فشلوا"، وذلك فى إشارة إلى وصف ماكرون للجدل المحيط بقضية بينالا والذى يتفاعل منذ أكثر من 10 أيام.

وأكد فيران "على الأرض أدرك الجميع المحاولة البائسة للاستفادة سياسيا من سوء تصرف أحدهم".

وكشفت صحيفة "لوموند" الأربعاء فى 18 يوليو أن ألكسندر بينالا تعرض بالضرب لمتظاهرين اثنين فى الأول من مايو، من دون أى صفة أمنية.

واستشهدت الغالبية البرلمانية باستطلاع لمركز "هاريس إنتراكتيف" أجراه على مدى 3 أيام من الثلاثاء إلى الخميس، ونشر السبت، أظهر أن الثقة بماكرون وبرئيس الوزراء إدوار فيليب تحسنت بشكل طفيف (+2) فى يوليو، بعد شهرين من التراجع الكبير.

وبدوره اعتبر جابرييل أتال المتحدث باسم حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذى أسسه ماكرون أن المعارضة "تضررت"، وأعلن لمجلة "لوبوان" الفرنسية أن "الاستغلال السياسى وشلّ العمل التشريعى سيضران كثيرا بصورتها".

ومن جهتها، اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون المساواة مارلين شيابا أنه حان وقت "الانتقال إلى أمور أخرى لأن الحكومة لديها عمل كثير".

ومن المتوقع أن تستمر قضية بينالا بالهيمنة على أعمال البرلمان الأسبوع المقبل، مع نظر الجمعية الوطنية الثلاثاء، فى مذكرات لحجب الثقة، واستماع لجنة التحقيق فى مجلس الشيوخ لكريستوف كاستانيه المفوض العام فى حزب "الجمهورية إلى الأمام".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماكرون: قضية بينالا مجرد "زوبعة فى فنجان"

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة