"العربية": مقتل 6 قياديين حوثيين فى جبهة الملاحيظ بصعدة

(أ ش أ)

أفادت قناة (العربية) الإخبارية، بأن الجيش اليمنى بدعم من قوات التحالف لدعم الشرعية، تمكن من قتل 6 قياديين حوثيين فى جبهة الملاحيظ بصعدة.

ومن جانبه أكد اللواء عبدالكريم السدعى قائد لواء العروبة فى الجيش اليمني، أن قواتة نفذت عدة عمليات عسكرية على مواقع الحوثيين فى جبهة الملاحيظ فى صعدة منذ بداية الأسبوع الماضي، استمرارا لعملية "قطع رأس الأفعى".

وأشار السدعى إلى أن قواته تمكنت من قتل المئات من عناصر الحوثيين فى نفس الجبهة، وتدمير العشرات من العتاد والأليات العسكرية بدعم من التحالف.