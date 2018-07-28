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السبت، 28 يوليه 2018 08:20 م
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العراق يقيل 5 من مسؤولى الانتخابات بسبب اتهامات بالفساد

السبت، 28 يوليه 2018 07:01 م
العراق يقيل 5 من مسؤولى الانتخابات بسبب اتهامات بالفساد الرئيس العراقى فؤاد معصوم
بغداد (رويترز)
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قال متحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق إن رئيس الوزراء حيدر العبادى أقال 5 من مسؤولى الانتخابات اليوم السبت، بسبب اتهامات بالفساد خلال الانتخابات البرلمانية التى جرت فى 12 مايو.

وتأتى هذه الخطوة فيما يجرى العراق إعادة فرز يدوى للأصوات فى إجراء من المرجح أن يعجل بالتصديق على النتائج النهائية وتشكيل حكومة جديدة.

وقال القاضى ليث جبر حمزة فى بيان إن العبادى شكل لجنة خاصة للتحقيق فى مزاعم التزوير فى الانتخابات فى عدة مناطق وصدق اليوم السبت على توصيتها بإقالة مسؤولى الانتخابات فى كركوك والأنبار وصلاح الدين. كما تمت إقالة مسؤولين عن مكتبى اقتراع للمغتربين فى تركيا والأردن.

وقال إن قرار إقالة المسؤولين حصل على موافقة رئيس الوزراء بعد ارتكابهم مخالفات وعمليات احتيال وفساد مالى.

وجاء الإعلان بعد يوم من حث المرجع الأعلى لشيعة العراق آية الله على السيستانى الحكومة على التحرك لمكافحة الفساد وسط استمرار الاحتجاجات فى محافظات الجنوب بسبب تردى الخدمات الحكومية والبطالة.

وتركزت مزاعم التزوير فى الانتخابات فى مدينة كركوك لكن تقارير عن مخالفات وردت من عدة محافظات.

وقال سياسيون من المعارضة إن نظام التصويت الإلكترونى الذى استخدم للمرة الأولى خلال الانتخابات لم يكن مؤمنا بما يكفى ضد التلاعب.

واستجابة لتلك المزاعم أمر البرلمان المنتهية ولايته فى يونيو حزيران بإعادة فرز يدوى للأصوات على مستوى البلاد. كما تم استبدال رئاسة مفوضية الانتخابات بلجنة من القضاة.

 


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