السيسي: لن ننجح إلا بكم ولا بد من أن يثق المجتمع فى القائم على التغيير

كتب أيمن رمضان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الإصلاح عملية تقوم الحكومة والمجتمع معاً، مشدداً على ضرورة وجود ثقة من قبل المجتمع للقائم على عملية التغيير ، وتابع:" أن لم يكن هناك ثقة حقيقة بين المجتمع والقائم على الإصلاح سيكون هناك مشكلة كبيرة ".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بجلسة "إستراتيجية تطوير التعليم"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب،المنعقد على مدى يومين بجامعة القاهرة، أنه لابد أن تتوافر الثقة لدى المجتمع فى إصلاح منظومة التعليم كون النجاح مرهون بالمجتمع، وتسائل قائلاً:"هل أولادنا اللى بيطلعوا حالياً بيتعلموا ..يعنى مستوى وجودة تعليمهم جيدة؟ لن ننجح إلا بكم".