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السفير السعودى بالقاهرة يحذر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج

السبت، 28 يوليه 2018 05:39 م
السفير السعودى بالقاهرة يحذر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر
كتب مصطفى عنبر
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أوضح السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم  لدى  جامعة  الدول  العربية، أنه مع قرب موسم الحج من كل عام، تنتشر المواقع الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج. وتستخدم في ذلك منصات التواصل الاجتماعي  (Whatsapp - Facebook - Twitter) وغيرها، وهى تهدف إلى التحايل والنصب على المواطنين.

 

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر فى بيان للسفارة السعودية اليوم السبت، أن هذه المواقع وهمية ومزورة وتعمل خارج إطار القنوات النظامية والمكاتب المعتمده في إطار التنسيق القائم بين الحكومتين السعودية والمصرية. وشدد على ضرورة توخي الحيطة والحذر من هذه الاعلانات الوهمية لعدم الوقوع فريسة لها.

 

 

 

 


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