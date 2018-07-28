video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 10:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الزراعة": وصول 21 ألف رأس ماشية تطرح بالأسواق استعدادًا لعيد الأضحى

السبت، 28 يوليه 2018 09:00 ص
"الزراعة": وصول 21 ألف رأس ماشية تطرح بالأسواق استعدادًا لعيد الأضحى أضاحى - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثيف أعداد اللجان البيطرية لدول العالم المختلفة، لتنويع مصادر استيراد اللحوم ومنتجاتها، وإعلان حالة الطوارئ بجميع المحاجر البيطرية لاستقبال شحنات جديدة من الماشية الحية استعدادًا لعيد الأضحى.

 

وكشف تقرير الخدمات البيطرية، عن وصول 21 ألف رأس من العجول والجمال الحية تطرح فى الأسواق استعداد لعيد الأضحى، منها 13129 جملاً و8073 عجلاً، وجارى استقبال شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن جميع المحاجر البيطرية تم تدعيمها بأطباء بيطريين ذى خبرة لفحص جميع شحنات الماشية القادمة من دول الاستيراد، مشيرًا إلى أن جميع الحيوانات الحية المستوردة تخضع لجميع الإجراءات البيطرية المعتادة، ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقًا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية.

 

وأوضح التقرير، أن دور الهيئة ليس استيراد اللحوم الحية أو اللحوم، وإنما تلقى طلبات الشركات المستوردة وعمل لجان للحجر الصحى لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الحجر البيطرى، حيث تسافر اللجان لفحص الحيوانات وحجرها فى بلد المنشأ لمدة لا تقل عن 21 يومًا، وبعد وصولها إلى الميناء المصرى يتم حجزها لمدة أسبوع للحصول على عينات لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى، والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح الفورى لها، موضحًا أن المحاجر البيطرية تعمل كصمام أمان للبلاد بمنع تسرب أية أمراض إلى الداخل، حيث تعمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية على ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وعلى تشديد عمليات الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، وذلك حرصًا على توفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الزراعة" تطرح 54 قطعة للبيع بالمزاد العلنى

صور.. لجنة أراضى الدولة: استرداد 22 ألف فدان ومليون و455 ألف متر مربع

وزارة الزراعة

الخدمات البيطرية

استيراد ماشية

لحوم حية

المحاجر البيطرية




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة