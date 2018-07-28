"الزراعة": وصول 21 ألف رأس ماشية تطرح بالأسواق استعدادًا لعيد الأضحى

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثيف أعداد اللجان البيطرية لدول العالم المختلفة، لتنويع مصادر استيراد اللحوم ومنتجاتها، وإعلان حالة الطوارئ بجميع المحاجر البيطرية لاستقبال شحنات جديدة من الماشية الحية استعدادًا لعيد الأضحى.

وكشف تقرير الخدمات البيطرية، عن وصول 21 ألف رأس من العجول والجمال الحية تطرح فى الأسواق استعداد لعيد الأضحى، منها 13129 جملاً و8073 عجلاً، وجارى استقبال شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن جميع المحاجر البيطرية تم تدعيمها بأطباء بيطريين ذى خبرة لفحص جميع شحنات الماشية القادمة من دول الاستيراد، مشيرًا إلى أن جميع الحيوانات الحية المستوردة تخضع لجميع الإجراءات البيطرية المعتادة، ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقًا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية.

وأوضح التقرير، أن دور الهيئة ليس استيراد اللحوم الحية أو اللحوم، وإنما تلقى طلبات الشركات المستوردة وعمل لجان للحجر الصحى لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الحجر البيطرى، حيث تسافر اللجان لفحص الحيوانات وحجرها فى بلد المنشأ لمدة لا تقل عن 21 يومًا، وبعد وصولها إلى الميناء المصرى يتم حجزها لمدة أسبوع للحصول على عينات لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى، والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح الفورى لها، موضحًا أن المحاجر البيطرية تعمل كصمام أمان للبلاد بمنع تسرب أية أمراض إلى الداخل، حيث تعمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية على ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وعلى تشديد عمليات الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، وذلك حرصًا على توفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية.