"الرقابة على الصادرات": توفيق أوضاع 44 ألف بطاقة استيرادية

كتب – إسلام سعيد

كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن توفيق أوضاع قرابة 44850 بطاقة استيرادية، مشيرا إلى أن آخر موعد لتوفيق البطاقات الاستيرادية سيكون 15 أغسطس المقبل وهى آخر مهلة لتوفيق أوضاع البطاقات.

وأضاف جابر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن 15 أغسطس هو الموعد الأخير ولن يتم إعطاء مهلة جديدة للمستوردين وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2017 والخاص بتعديل أحكام القانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، مؤكدا أن هذا القانون سد ثغرة كبيرة فى عملية وجود شركات وهمية ويحدث حالة انضباط للاستيراد ويساهم فى القضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تمكنت من تقديم تسهيلات كبيرة لتوفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية، لنتمكن حتى الآن من توفيق أكثر من 44 ألف بطاقة من أصل قرابة 54 ألف بطاقة استيرادية.