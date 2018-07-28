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الرئيس يجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة ويوقع بسجل كبار الزوار

السبت، 28 يوليه 2018 12:36 م
الرئيس يجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة ويوقع بسجل كبار الزوار الرئيس عبد الفتاح السيسي يوقع في سجل كبار الزوار
كتب – محمد الجالى
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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في سجل كبار الزوار بجامعة القاهرة، وذلك على هامش انطلاق فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطنى السادس للشباب فى جامعة القاهرة 2018، بحضور الرئيس.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً مع المجلس الأعلي للجامعات، قبل انعقاد المؤتمر الوطني للشباب، وحرص المشاركون، على التقاط صورة تذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بجامعة القاهرة قبل انطلاق فعاليات المؤتمر تحت "قبة العلم".

ويصل عدد المشاركين فى مؤتمر الشباب إلى حوالى 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.

وينطلق المؤتمر الدورى السادس للشباب 2018 بجامعة القاهرة وهى "قبة العلم" والتى اختارها الرئيس لإعلان الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى باعتبارها الرمز الأبرز للعلم والتعلم فى مصرنا الحبيبة، وبحضور 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.

ويبحث مؤتمر الشباب السادس من داخل جامعة القاهرة، استراتيجية تطوير التعليم ورؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.

 


 

 

 


 

 


 

 

 


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