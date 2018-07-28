الرئيس السيسي يكشف كواليس تولى طارق شوقى حقيبة التربية والتعليم

كتب أيمن رمضان

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كواليس تولى الدكتور طارق شوقى حقيبة وزارة التربية والتعليم، بعدما رفضها لعدة مرات عندما عرضت عليه، وتابع: "تحدثت مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم منذ عدة سنوات عندما كان فى المجالس المتخصصة، وعندما عرض عليه حقيبة الوزارة منذ 3 سنوات رفض .. ورفضه لم يكن تخلى بقدر أنه تحسب لأنه شايف أننا لازم نصلح وهل أننا قادرين على تحمل تكلفة الإصلاح ولا لا".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بجلسة "استراتيجية تطوير التعليم"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب،المنعقد على مدى يومين بجامعة القاهرة، قائلاً:" وعلشان كدا الدكتور طارق مرديش لحد ما أحرجته على الهواء زى ما نحن نتحدث على الهواء حالياً وكنا فى أحد مؤتمرات الشباب وعرضت عليه أنه يعمل معنا".

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين التعاطى بإيجابية فى عملية إصلاح منظومة التعليم مع القائمين على الأمر، وتابع: "لن ننجح إلا بكم بدل ما تعملوا ممانعة أعملوا مبادرة للتمرير والنجاح".