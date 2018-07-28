الرئيس السيسي يطالب وزير الدفاع بتبنى مبادرة غادة والى وياسمين والى

كتب إبراهيم حسان – محسن البديوى – محمد تهامى زكى - ريهام عبد الله

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسى، ياسمين والى، استشارى إدارة أعمال، وغادة والى مصممة جرافيك، قائلًا "الدكتور غادة والى احتلت البلد".

وأشاد الرئيس خلال مشاركته بجلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصرى" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بتوصيات ياسمين والى، استشارى إدارة أعمال، وغادة والى مصممة جرافيك، مطالبًا الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بتبنى توصياتهم، قائلًا :"أهنئكم وأشكركم وما فكرتم به سنطلقه بالأقصر تحت إشرافكم.. خلونا نجرب حاجة ونعملها..الناس تقول الرئيس بيدغدغ المشاعر.. لا لا.. مش ممكن يخرب بيت كدا".