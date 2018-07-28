الرئيس السيسي لـ"المصريين": عاوزين تعليم حقيقى ولا ولادكم يبقى معاهم شهادات!

كتب إبراهيم حسان – محسن البديوى – محمد تهامى زكى - ريهام عبد الله

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه خلال السنوات الطويلة الماضية تم استهداف الحالة والإنسان المصرى بشكل مباشر وغير مباشر، موجهًا سؤاله للحضور: "مصدقين أن هناك حالة استهداف حقيقية ولا لا!".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته بجلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصرى" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، أنه السنوات الماضية شهدت حالة استهداف حقيقية، والنتيجة أصبحت صعبة جدًا علينا.

وأكد الرئيس، على أن التعليم رحلة طويلة وقاسية ومليئة بالمعاناة على الطالب وأسرته والجامعة، مضيفًا :"هل نحن مستعدين لدفع فاتورة إصلاح ما حدث أم لا.. عاوزين تعليم حقيقى ولا ولادكم يبقى معاهم شهادات!.. إذا كنتم تريدون تغيير بلدكم فهناك ثمن"، متابعًا: "لما نتكلم عن الخطاب الدينى... انتوا خافيين نضيع الدين؟.. هو فيه أكتر من اللى احنا فيه ضياع للدين؟".