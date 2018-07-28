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الرئيس السيسي: بناء الإنسان المصرى عملية مجتمعية وليست حكومية فقط

السبت، 28 يوليه 2018 03:32 م
الرئيس السيسي: بناء الإنسان المصرى عملية مجتمعية وليست حكومية فقط الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب إبراهيم حسان _ محسن البديوى _ محمد تهامى زكى _ ريهام عبد الله
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن عملية بناء الإنسان المصرى، هى عملية مجتمعية وليست عملية حكومية، قائلا: " تفتكروا إحنا معانا عصاية سحرية، لحل المسألة لبناء الانسان؟ لأ.. دى عملية فيها تفاعل شديد بين الإصلاح والمجتمع، المستعد لدفع تكلفة الإصلاح".

 

وقال السيسى، خلال كلمته فى جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصرى، فى المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة: "فى 9 ملايين طفل من انفصال أب وأم بشكل مباشر، وبقية الاحصائيات تكشف 15 مليون طفل بشكل غير مباشر، انفصال خفى، لم يعملوا وثيقة انفصال، ولما قلت أعمل تشريع لتوثيق الطلاق، هوجمت، أنا مش زعلان، ميحقليش كرئيس أنى أحمى المجتمع؟، عايزين نحول الأطفال دول لايه، هل دا مجتمع هيكون فيه استواء ولا احنا رايحين لعدمية؟، أنا بقول دا لكل إنسان ماشى فى الشارع للشعب المصرى كله وللنواب".

 

وينطلق المؤتمر الدورى السادس للشباب 2018 بجامعة القاهرة وهى "قبة العلم" والتى اختارها الرئيس لإعلان الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى باعتبارها الرمز الأبرز للعلم والتعلم فى مصرنا الحبيبة، وبحضور 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.

 

ويبحث مؤتمر الشباب السادس من داخل جامعة القاهرة، استراتيجية تطوير التعليم ورؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.


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