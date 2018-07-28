الرئيس السيسى يعلن انطلاق مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الرئيس السيسى انطلاق مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة وفيما يلرى عرض لأهم الأخبار:

فيديو.. انطلاق المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة بمشاركة الرئيس السيسي

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعدد كبير من كبار رجال الدولة، وذلك بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ هانى الحسينى.

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وأن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

صور.. مواطنون وفنانون يشاركون بجنازة الفنان محمد شرف بالإسكندرية

وصل جثمان الفنان الراحل محمد شرف، ظهر اليوم السبت، إلى مسجد على بن أبى طالب بمنطقة سموحة بالإسكندرية، استعدادا لتشيعه إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة فى المنارة بشارع أبو قير.

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إحالة 75 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة" للمفتى

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة محمد البلتاجى، وصفوت حجازى و73 آخرين للمفتى لأخذ الراى الشرعى فى إعدامهم بقضية فض رابعة.

الرئيس يجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة ويوقع بسجل كبار الزوار

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في سجل كبار الزوار بجامعة القاهرة، وذلك على هامش انطلاق فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطنى السادس للشباب فى جامعة القاهرة 2018، بحضور الرئيس.

السيسي يعلن افتتاح فعاليات مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، اليوم، السبت، بجامعة القاهرة بحضور 3000 شخص.

فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترقية الفريق محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى رتبة فريق أول.

البرلمان البريطانى يتهم "فيس بوك" بالفشل فى التعامل مع الأخبار المزيفة

دعت لجنة برلمانية بريطانية، والتى تبحث استغلال روسيا لمواقع التواصل الاجتماعى فى محاولة للتأثير على الانتخابات، إلى فرض لوائح جديدة شاملة على شركات التكنولوجيا واتهمت فيس بوك بتقديم إجابات مخادعة على بعض الأسئلة مع تجنب أسئلة أخرى لدرجة تصل إلى حد العرقلة.

فيديو.. شباب يعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية أمام السيسي بجامعة القاهرة

عرض عدد من الشباب مراحل تطور فكرة مؤتمرات الشباب، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى السادس للشباب الذى ينعقد بجامعة القاهرة على مدار يومين.

فيديو.. "أهل العلم".. فيلم تسجيلى عن تاريخ التعليم بمصر فى المؤتمر السادس للشباب

عرض القائمون على فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، فيلم تسجيلى، بعنوان "أهل العلم"، والذى يستعرض تاريخ التعليم فى مصر، مع عرض عدد من النماذج المشرفة مثل نبوية موسى محمد بدوية هي أول فتاة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا وأول ناظرة مصرية لمدرسة ابتدائية، وهدى شعراوى قائدة الحركة النسائية فى مصر، وأحمد لطفى السيد وزير المعارف وأول رئيس لجامعة القاهرة.