الرئيس السيسى: الطالب المتميز يعمل فى جميع الدول لا بجنسيته ولا بحاجة تانى

كتب محمد شرقاوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الطالب المتميز فى مصر له عمل فى جميع الدول، مؤكدا أن الطالب المتعلم والمتميز جدا يقبل بقدراته لا بجنسيته ولا بحاجة تانى فى دول العالم.

وتابع الرئيس " كان زمان فى الدول العربية الشقيقة مكانش فيه غير المصرى بس بيعلم الطلاب مثل المعلم والدكتور والقاضى والمهندس وأى وظيفة أخرى فى كل الدول العربية، وانهاردا مبقاش كدة، لية اليوم عاوز ينتقل لو توفر الإنسان المصرى اهلا وسهلا متوفرش هيجيب من حته تانى".

وأضاف الرئيس خلال كلمته فى جلسة "استراتيجية تطوير التعليم"، فى المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، أن كل عام يخرج من الجامعات من 600 لـ700 ألف طالب مفهمشى كام واحد متميز، العباقرة كام واحد لـ100 ألف، عندنا فرصة نقدم لولادنا تعليم جيد، ولكن قدام الامر دا تحدى والتحدى هو الاستعداد للتضحية ولبذل جهد اكتر، وقدامنا تحدى صح والاستعداد بالتضحية لبذل جهد اكتر وتساعد فى انجاحه ونجاحه علينا كلنا مش هيبقى عائد للدولة فقط للدولة والمواطن".

وضرب مثل للإصلاح فى التعليم على أن هناك شاب يتعاطى السجائر يوميا ولو عاو زينوا نبطل لازم هيعانى فى التخلص منها هكذا الإصلاح فى التعليم".