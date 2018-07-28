الرئيس الأوكرانى: الكنيسة الإرثوذكسية الروسية تهدد أمن أوكرانيا

كييف (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو السبت، أن نفوذ الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التى يتبع لها الملايين فى أوكرانيا يشكل "تهديدا مباشرا للأمن القومى" فى بلاده.

وقال "اعتبر أن من الضرورى قطع كل الأدوات التى تنشط فيها الدولة الغازية داخل دولتنا" فى إشارة إلى روسيا.

وتابع أن الكنيسة الإرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو "غير منفصلة عن الدولة الروسية إلا على الورق" و"تدعم كليا وبدون شروط السياسة الإمبريالية للكرملين".

وكان بوروشنكو يتحدث خلال احتفالات أقيمت فى كييف، بمناسبة الذكرى 1030 لاعتناق الشعوب السلافية المسيحية.

ونزل عشرات آلاف الأوكرانيين المنتمين إلى الكنيسة الأرثوذكسية الجمعة، إلى الشارع بمناسبة هذه الذكرى وسط إجراءات أمنية مشددة، وتخوفت الشرطة من مواجهات مع القوميين الأوكرانيين.

والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تتمتع بالحكم الذاتى فى ظل بطريركية موسكو. وإلى جانب ذلك، هناك بنيتان كنسيتان اخريان غير معترف بهما من قبل الأرثوذكسية العالمية، هما بطريركية كييف، والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلّة.

وتوترت العلاقات بين الكنيستين بسبب الازمة الروسية-الاوكرانية بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم فى آذار/مارس 2014 والنزاع فى شرق اوكرانيا الانفصالى الموالى لروسيا الذى اوقع اكثر من 10 آلاف قتيل.