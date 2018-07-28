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السبت، 28 يوليه 2018 12:23 م
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الدفاع الروسية: عودة 265 لاجئا إلى سوريا أمس

السبت، 28 يوليه 2018 12:22 م
الدفاع الروسية: عودة 265 لاجئا إلى سوريا أمس لاجئين سوريين - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن 265 لاجئا قد عادوا إلى أراضى الجمهورية العربية السورية على مدار اليوم الماضى.

وقال مركز الاستقبال والتوزيع والإقامة للاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية - فى بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "عاد فى اليوم الماضى إلى الأراضى السورية 265 لاجئا من بينهم 75 نساء و131 طفلا"، ومن المقرر إجراء محادثات حول سوريا يومى 30 و31 يوليو الجارى وعلى خلاف المفاوضات السابقة التى عقدت فى أستانا من المقرر أن تعقد هذه الجولة العاشرة على التوالى فى سوتشى.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 يوليو الماضى عن إنشاء مركز خاص فى سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك فى موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتى الدفاع والخارجية.


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