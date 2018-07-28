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التنمية المحلية تطلق مبادرة لتأهيل الشباب والانضمام لبرنامج "قيادات المستقبل"

السبت، 28 يوليه 2018 09:20 ص
التنمية المحلية تطلق مبادرة لتأهيل الشباب والانضمام لبرنامج "قيادات المستقبل" اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير  التنمية المحلية، وحرصاً علي تشجيع المشاركة المجتمعية للشباب المصري في الإدارة المحلية،  تطلق الوزارة  مبادرة لتأهيل الشباب والانضمام لبرنامج " قيادات المستقبل في الإدارة المحلية"، من خلال عمل مسابقة لمنحة تدريبية على مستوى المحافظات لأفضل العناصر، ثم إدراجهم فى برامج تدريبية مكثفة فى مركز التنمية المحلية بسقارة، على كل من الإدارة المحلية والتنمية المحلية بكافة مساراتها لكى يكونوا قادرين على العطاء من خلال المجالس الشعبية المحلية فى المرحلة القادمة.

وقالت الوزارة، أنه من المقرر، أن يتم إلحاق العناصر المتميزة في الدورات المكثفة بالالتحاق بدبلوم معتمد فى الإدارة العامة (المحلية) ينظمها مركز سقارة مع مؤسسة تعليمية متخصصة بأسعار محفزة ويكون الدبلوم أحد متطلبات الالتحاق بالعمل فى وحدات الإدارة المحلية، وكذا لشغل الوظائف القيادية فى المحافظات حال الإعلان عنها.

وحول شروط التقدم للمسابقة قالت الوزارة أنه من بينها:

1- أن يتراوح السن من 25-40 عام.

2- أن يكون من حملة المؤهلات العليا.

3- أن يكون له/لها دور فى المشاركة المجتمعية على مستوى القرية/ المدينة/المحافظة .

4- اجتياز إختبارات التأهيل الموضوعة من قبل مركز سقارة للتنمية المحلية .

5- اجتياز المقابلة الشخصية مع لجنة الإختيار .

6- التقدم عن طريق موقع الوزارة الالكتروني الخاص بالوزارة info@mld.gov.eg

 

 


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