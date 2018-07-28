"التموين" تنتهى من صرف مقررات شهر يوليو للبقالين

كتب مدحت وهبة

أعلن المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الانتهاء من صرف السلع المدعمة عن شهر يوليو الجارى لبقالى التموين، ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية فى المحافظات، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيهًا، إضافة إلى توفير مختلف المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، خاصة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن.



وأضاف المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة للجملة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتكثيف طرح المنتجات، وأنه يتم توفير السلع الأساسية مثل السكر والزيت والسكر والمكرونة، بجانب توفير العديد من السلع الأخرى، كما يتم توفير مختلف السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بالمحافظات بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.



وكان المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، قد أكد توفير السلع التموينية والغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك لمنافذ وفروع مشروع جمعيتى البالغ عددها 1385 فرعًا بالمرحلة الأولى فى محافظات الوجه البحرى، بجانب وجود العديد من الفروع فى محافظات الوجه القبلى وتقوم الشركات المصرية لتوفير المنتجات فى محافظات الصعيد.