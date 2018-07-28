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التقرير الطبى لطفلتى المرج يؤكد تعرضهما "للعض" والكى بالنار

السبت، 28 يوليه 2018 05:34 م
التقرير الطبى لطفلتى المرج يؤكد تعرضهما "للعض" والكى بالنار الطفلتان
كتب كريم صبحى
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استلم المستشار محمد عرجاوى مدير نيابة المرج، التقرير الطبى الخاص بتعذيب طفلتين، والذى أكد تعرض الطفلتين لواقعة تعذيب ووجود آثار حروق باستخدام سكين ساخن، بالإضافة إلى آثار ضرب وتعذيب أخرى.

 

وتبين من التقرير الخاصة بالطفلة الصغيرة فاطمه، وجود آثار لأسنان بشرية أعلى الظهر، وجرح مستدير بالجانب الأيسر من الجسم، وكدمة بفروة الرأس، مع سوء الحالة النفسية.

 

أما شقيقتها روضه فتبين وجود آثار حروق بأماكن متفرقة من الجسد، وآثار لجرح قديم بفروة الرأس، بالإضافة إلى وجود نقص شديد فى الوزن، كما تبين أنها تعانى من سوء تغذية، واضطرابات نفسية.

 

البداية عندما تلقّى قسم شرطة المرج بلاغًا من سيدة تفيد بعثورها على طفلتين "روضة" 10سنوات، و"فاطمة" 7 سنوات، بحالة إعياء شديد وعلى جسدهما آثار ضرب وتعذيب.

 

وبإجراء التحريات وبمناقشة الطفلتين اتهما زوجة والدهما بتعذيبهما بـ"سكين" ساخن، كما أكدتا أن والدهما على علمٍ بضربهما وتعذيبهما، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

 


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