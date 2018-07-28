التعليم: الانتهاء من شكل المناهج الجديدة والمحتوى التفاعلى للمقررات

كتب محمود طه حسين

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من إعداد تفاصيل المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على طلاب الصف الأول الثانوى فى العام الدراسى الجديد للتعليم والمحتوى التفاعلى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها انتهت من تجهيز المراجعات والمناهج وفقا للتقنيات الحديثة هن طريق فيديوهات تفاعلية وأن المواد الفيلمية ستكون جاهزة لرفعها وتحميلها على موقع بنك المعرفة وموقع الوزارة ليستعين بها طلاب الثانوية العامة فى فهم الدروس المقررة كأحد مصادر التعلم المختلفة التى سوف توفرها الوزارة للطلاب.