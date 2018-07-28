التعليم: الإنجليزى فى النظام الجديد لا يحتاج إلى المستوى الرفيع

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها، أنه سيتم التنبيه على جميع مسئولى المدارس الرسمية للغات، والتعليم الخاص والمعاهد القومية عدم إدراج أى كتب مستوى رفيع ضمن القائمة للصف الأول، والثانى رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى.

ومن جانبه، أكد ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والمشرف على التعليم الخاص والدولى، أنه وفقًا لنظام التعليم الجديد فمادة اللغة الإنجليزية التى ستطبق هذا العام على رياض الأطفال، وأولى ابتدائى لن تكون بحاجة إلى تدريس مادة المستوى الرفيع كمادة منفصلة.

وأوضح، أن الطالب سواء فى المدارس الرسمية للغات، أو المدارس الخاصة لغات، سوف يدرس لغة إنجليزية بمستوى أعلى من الكتب التى تتعاقد معها المدارس، ولا يوجد وقت فى الجدول الدراسى لتدريس مواد إضافية.