الادعاء الفرنسى يوجه الاتهام رسميا لـ3 أشخاص من اليمين المتطرف لاستهدافهم مسلمين

كتب: أحمد علوى

وجه الإدعاء الفرنسي اتهامات رسمية إلى رجلين وإمراة بالانتماء لمجموعة إرهابية متطرفة، وذلك بعدما تم إلقاء القبض عليهم من قبل الشرطة الفرنسية فى وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، فقد أكد مصدر مقرب من القضية أن الإدعاء الفرنسى تولى التحقيق مع هذه المجموعة والتى تنتمي إلى أقصى اليمين المتطرف، وذلك بشأن التخطيط لمهاجمة معتنقى الديانة الإسلامية فى فرنسا.

وذكر مصدر قضائى، بأن هؤلاء الأشخاص الآن خاضعين للرقابة القضائية وذلك بطلب من النيابة، حيث تم توقيفهم يوم الأثنين الماضي، وذلك أثناء مداهمة نفذتها الإدارة العامة للإستخبارات الداخلية، بعدما تم الإشتباه بقيامهم بأدوار تتعلق بالعنف داخل تنظيم يمينى متطرف.

وقالت التقارير الإعلامية، بأن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا الوحيدين الذين تم القبض عليهم، بل قامت الشرطة بإعتقال عدد من عناصر هذا التنظيم والذي يطلق علي نفسه اسم "أيه أف أو" أو "آكسيون دى فورس أوبيراسيونيل"، "حركة القوات الفاعلة".

وكان من المقرر أن تقوم تلك المجموعة الإهاربية بتنظيم هجمات ضد المسلمين في أوقات قادمة من هذا العام، ولكن الشرطة الفرنسية ألقت القبض عليهم وتم توجيه تهم لهم بشأن الإنتظام إلى مجموعة إرهابية ومن بينهم الزعيم المحتمل لهذا التنظيم وهو شرطي متقاعد.