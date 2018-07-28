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السبت، 28 يوليه 2018 11:37 م
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الإمارات ترحب بنجاح الانتخابات العامة فى باكستان

السبت، 28 يوليه 2018 10:32 م
الإمارات ترحب بنجاح الانتخابات العامة فى باكستان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
(أ ش أ)
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رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح الانتخابات العامة التى جرت فى باكستان بمشاركة شعبية واسعة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الاماراتية ، فى بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء الإماراتية ، عن الأمل بمزيد من التعاون بين دولة الإمارات وباكستان ، وذلك فى إطار روح الصداقة والعلاقة التاريخية المتينة التى تجمع البلدين الصديقين.

وعبرت عن تمنيات دولة الإمارات للحكومة الباكستانية المقبلة بالنجاح وتطلعها إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات.

 


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الانتخابات فى باكستان




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