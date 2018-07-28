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السبت، 28 يوليه 2018 05:43 م
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الأيزو فى زيارة للمدن الجامعية للطالبات بجامعة الفيوم.. صور

السبت، 28 يوليه 2018 05:42 م
الأيزو فى زيارة للمدن الجامعية للطالبات بجامعة الفيوم.. صور جانب من الجلسة
الفيوم – رباب الجالي
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استقبلت المدن الجامعية للطالبات بجامعة الفيوم لجنة المراجعة الأولى المشكلة من دكتور محمد عمرو الحلو كبير مراجعى إدارة الجودة بشركة Russian Regist Middle East، والدكتورة ميادة معاذ رئيس مجلس إدارة مؤسسة FDI وذلك تمهيدا للحصول على شهادة الأيزو 9001/2015.

 

وذلك بحضور فايزة حجى مدير عام المدن الجامعية بجامعة الفيوم والدكتور كرم جمعة زكى مدير وحدة ضمان الجودة بالمدن الجامعية، وعزة أدهم مدير إدارة مدن الطالبات.

 

وأوضحت فايزة حجى مدير عام المدن الجامعية، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار سعى جامعة الفيوم المستمر والدؤوب لتحسين جودة الخدمات المقدمة لطلاب المدن الجامعية والسعى الدائم لتحسين وتطوير جودة المنتج مع وضع خطة زمنية لتحقيق متطلبات الجودة.

 

الجدير بالذكر أن المدن الجامعية بجامعة الفيوم هى الأولى على مستوى المدن الجامعة فى مصر التى تقدمت للحصول على شهادة الأيزو 9001، وذلك بعد إنشاء وحدة ضمان الجودة بالمدن الجامعية بقرار من مجلس جامعة الفيوم فى أبريل 2017.

 

 وقامت اللجنة بتفقد غرف معيشة الطالبات والمطابخ ومعدات الطهى والمطاعم ودورات المياه وثلاجات حفظ الأغذية والمكتبات وغرفة الطبيب ومكاتب الاشراف والشئون الادارية ومعدات الأمن والسلامة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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