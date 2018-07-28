"الأعلى للنسيج" يضع خطة لتطوير القطاع بتنسيق مع 3 وزارات

كتب – إسلام سعيد

وضع المجلس الأعلى للصناعات النسيجة خطة لتطوير قطاع الصناعات النسيجية خلال الفترة المقبلة بتنسيق مع 3 وزارات وهى الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام والزراعة.

أكد المهندس مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أن هناك خطة عمل وضعها المجلس جاءت بعد تنسيق وتوافق مع كافة الأجهزة المعنية بالصناعات النسيجية سواء من الجهات الحكومية ممثلة فى وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والزراعة وكذا مجتمع الأعمال ممثل فى اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية واتحاد مصدرى الاقطان.

وأشار طلبة خلال اجتماع المجلس الأعلى للنسيج، إلى أن الخطة قد تناولت أهم التحديات العاجلة التى يجب التعامل معها لإصلاح قطاع الصناعات النسيجية ومنها إصلاح منظومة زراعة الأقطان لاستعادة مكانة القطن المصرى والتوسع فى استيراد القطن قصير التيلة وفتح منافذ جديدة للاستيراد لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وإدخال التكنولوجيات الحديثة فى الصناعة بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات المصنعة فى مصر.

وتابع " فضلاً عن توفير العمالة الفنية المدربة ووضع آلية منضبطة لحساب نسب الهالك والفاقد بالمصانع إلى جانب مراجعة آلية المشاركة فى المعارض الخارجية والالتزام بمستحقات المصدرين من برنامج رد الأعباء وتوفير الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة وبصفة خاصة أراضى المطور الصناعي.