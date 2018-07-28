استمرار القبول ببرنامج "إجازة التأهيل التربوى" بالأزهر حتى 19 أغسطس

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية ،استمرار فتح باب القبول لبرنامج إجازة التأهيل التربوى "النظام الجديد" فى دورته الثانية، لمعلمى الأزهر، حتى نهاية عمل يوم الأحد الموافق 19/8/2018 م، حيث تم فتح باب القبول اعتبارًا من الأحد الماضى الموافق 22/7/2018 م.

ومن المقرر أن يوافى منسق التأهيل التربوى بقطاع المعاهد الأزهرية بالإحصاء الكامل للمدة كاملة من بداية فتح باب التقدم فى تاريخ 10/7/2018 حتى نهاية عمل يوم 19/8/2018م، ويرفق بالإحصاء الكشوف المعتمدة لأسماء المتقدمين على النماذج المرسلة مع خطاب فتح باب التقدم في الفترة الأولى، وذلك فى يوم العمل التالى لهذا التاريخ دون تأخير ويتم الالتزام الكامل بالموعد المحدد تحت الإشراف المباشر لرئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وفق الشروط الآتية: أن يكون التقديم على النموذج المعد لذلك وأن يكون ملف المتقدم مشتملًا على:

• نموذج 1، طلب التحاق ببرنامج إجازة التأهيل التربوى (النظام الجديد - الدورة الثانية).

• أصل المؤهل، وعدد (2) صورة معتمدة طبق الأصل.

• أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر، وعدد (2) صورة معتمدة طبق الأصل.

• عدد (3) صور من بطاقة الرقْم القومى.

• عدد (4) صور شخصية مقاس 4 ×6، خلفية بيضاء.

• إقرار المتقدم بأنه لم يسبق له الحصول على البرنامج، أو الدبلومة العامة فى التربية من إحدى الجامعات.

• بيان حالة وظيفية، معتمد من المنطقة، يوَضّح الوظيفة التعليمية المُسَكَّن عليها.

• عدد (2) "دوسيه" بلاستيك.