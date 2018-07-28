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استشهاد فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة

السبت، 28 يوليه 2018 08:17 ص
استشهاد فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
أ ش أ
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استشهد شاب فلسطينى متأثرا بجراحه، صباح اليوم (السبت)، أصيب بها خلال مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشاب مؤمن فتحى الهمص (18 عاما)، استشهد فى مخيم العودة شرق رفح خلال جمعة "اطفالنا الشهداء".

وكان الشاب قد أصيب برصاص متفجر فى بطنه نقل على اثرها للمشفى الاوروبى بخان يونس حيث أعلن استشهاده اليوم، ليرتفع عدد الشهداء الى 155 الذين ارتقوا على حدود غزة منذ 30 مارس الماضى، فى ذات السياق، اطلقت قوات الاحتلال النار صباح اليوم على مجموعة من المواطنين قرب مخيم العودة بخزاعة شرق خانيونس.

وأفاد شهود عيان، بأن طفلا يبلغ من العمر (11 عاما) أصيب برصاص جيش الاحتلال فى ساقه ونقل الى مشفى ناصر لتلقى العلاج.

 


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