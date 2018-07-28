استئناف حركة الملاحة بموانئ الكويت بعد تحسن الطقس

(أ ش أ)

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية مساء اليوم السبت، استئناف حركة الملاحة البحرية بالكامل فى موانئ الشويخ، والدوحة، والشعيبة؛ وذلك بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس فى الكويت.

وقالت المؤسسة - فى بيان صحفى - إنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية فى الموانئ الثلاثة، بناء على الإفادات الميدانية من مديرى العمليات البحرية بتحسن حالة الطقس والرؤية الأفقية.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية قد أعلنت أعلنت مساء الخميس، الماضى - توقف حركة الملاحة البحرية فى موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، بسبب سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها الكويت من غبار وسرعة رياح، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.