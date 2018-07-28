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السبت، 28 يوليه 2018 08:44 م
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ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة فى الهند إلى 49 شخصا

السبت، 28 يوليه 2018 06:40 م
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة فى الهند إلى 49 شخصا أمطار الهند
نيودلهى (أ ف ب)
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 أسفرت الأمطار الموسمية الغزيرة فى شمال الهند، منذ الخميس عن 49 شخصا بحسب السلطات فيما حذرت وكالة الأرصاد الوطنية من انهمار مزيد من المطر.

وقالت السلطات فى ولاية أوتار برادش إن بعض الضحايا دفنوا تحت أنقاض المبانى المنهارة فيما قضى آخرون غرقا أو صعقا بالتيار الكهربائى او فى حوادث تسببت بها الامطار على الطرق.

ونبهت وكالة الأرصاد الهندية إلى أن أمطارا غزيرة إضافية سيشهدها شمال الهند فى الأيام الخمسة المقبلة.

واستنفرت السلطات فى أوتار برادش التى تضم نحو 220 مليون نسمة ووجهت نداء لإخلاء كل المبانى المعرضة للخطر.

وانهيار المبانى شائع فى الهند وخصوصا فى موسم الأمطار الذى يمتد من يونيو إلى سبتمبر.

وارتفع منسوب نهر يامونا الذى يعبر نيودلهى السبت، فى شكل غير مسبوق، ما دفع السلطات إلى توجيه إنذار، وتوقعت حكومة الولاية أن يستمر ارتفاع منسوب النهر.

كذلك، طاولت الأمطار الغزيرة ولاية رجستان السياحية، وفى إقليم باراتبور بلغ منسوب الأمطار الجمعة 11 سنتيمترا فى 24 ساعة.

             

 


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